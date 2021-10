Auftritt von Peter Schad und seinen Dorfmusikanten

In den 36 Jahren ihres Bestehens haben sie ihren unverkennbaren eigenen Stil entwickelt, mit dem sie ihr Publikum im In- und Ausland begeistern.

Die Rede ist von Peter Schad und seinen Dorfmusikanten, die an diesem Sonntag, 31. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle in Bad Waldsee auftreten. Zum Erfolg haben besonders auch die zahlreichen Eigenkompositionen von Peter Schad beigetragen. Das Publikum darf sich auf einen unterhaltsamen Abend mit Blasmusik der Spitzenklasse freuen. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Bitte unbedingt beachten: Es gilt die 2G-Regelung! Ein Impf- oder Genesenen-Nachweis ist mitzubringen.