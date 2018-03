Aufregung in sozialen Netzwerken: Sofa auf Steinacher Wanderparkplatz entsorgt

„Das ist eine grenzenlose Sauerei!“ Die User der Facebookgruppe „Ich bin ein Waldseer“ haben nach der wilden Ablagerung von Sperrmüll auf dem Grill- und Wanderparkplatz beim Steinacher Ried ihr Wochenendthema in den sozialen Netzwerken gefunden.

Unbekannte hatten dort vor wenigen Tagen eine helle, zweiteilige Sofagarnitur auf dem gemauerten Grill abgeladen und auf diesem Wege kostenlos in der freien Natur entsorgt. Die Stadt ist nun in der Pflicht, den Sperrmüll abzuholen und auf Kosten der Allgemeinheit vorschriftsmäßig zu entsorgen. So lauten die Spielregeln und das treibt den Facebook-Usern die Zornesröte ins Gesicht, wie den vielen Eintragungen zu entnehmen ist. In diesen wird unter anderem eine Videoüberwachung seitens der Stadt gefordert.

Vor Kurzem hatte jeder Haushalt die neue Abrufkarte 2018 für Sperrmüll vom Landkreis erhalten, mit der Altholz, Möbel, Altmetall, Schrott und sonstiger Sperrmüll kostenlos einmalig abgeholt wird. Alternativ dazu gibt es mehrere Sperrmüllannahmestellen, wo Ausgedientes angeliefert werden kann – unter anderem im Wertstoffhof Bausch zwischen Bad Waldsee und Gaisbeuren.