„Was für ein seltsames Schuljahr dieses Mal hinter uns liegt!“ Wenn man auf dieses Jahr zurückblickt, so wie es die Klasse 7b der Realschule Bad Waldsee getan hat, dann erst stellt man fest, wie Corona das Leben auf den Kopf gestellt hat. „Rückblickend wird einem erst bewusst, wie viele tolle Dinge man vor Corona an der Schule erlebt hat“, meinen einige Schülerinnen und Schüler. So nennen einige ganz explizit die Erlebnisse im regulären Schulalltag, aber auch Veranstaltungen wie zum Beispiel die Bundesjugendspiele, den Wintersporttag, die Kiddie- und die Prismaparties.

Die Fasnetsnarren unter den Schülerinnen und Schülern haben ganz besonders die Fasnetsbefreiung mit der Festnahme der Schulleitung und dem anschließenden Wächsebrauch vermisst.

Zumindest diese Lücke wurde von der Narrenzunft Bad Waldsee dankenswerter Weise geschlossen, sorgte sie doch dafür, dass die Schülerinnen und Schüler nach ihrer Rückkehr in den Wechselunterricht mit einer Tüte Süßigkeiten überrascht wurden. „Danke für ein bisschen Normalität in dieser verrückten Zeit!“, war die Reaktion einer Schülerin auf diese Überraschung.

Eine andere Lücke ließ und lässt sich aber leider nicht schließen, denn eigentlich stünde die Klassenstufe 7 in diesen Tagen an mehreren Abenden auf der Bühne, um das Musical aufzuführen, das während des vergangenen Schuljahres mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen fleißig eingeübt worden wäre. Dass Corona diese Aufführungen verhindert hat, trifft im Jubiläumsjahr der Realschule Bad Waldsee besonders hart, wäre es doch einer der vielen geplanten Höhepunkte gewesen, um den 50. Geburtstag der Schule angemessen zu feiern. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Jetzt freuen sich erstmal alle darüber, dass endlich wieder „Präsenzunterricht“ an der Schule stattfindet, dass man „Freunde wieder treffen“ und die „Lehrer wieder persönlich fragen kann, wenn man etwas nicht versteht.“

Und eines haben die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b ganz klar zum Ausdruck gebracht: Auch wenn sie bereits die Schule verlassen haben werden, wenn in fünf Jahren „100 Jahre Realschule Bad Waldsee“ (55 Jahre Realschule + 45 Jahre Schulgebäude auf dem Döchtbühl) gefeiert wird, werden sie beim Ehemaligentreffen alle „am Start sein“.