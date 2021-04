Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Bad Waldseer Bahnhofstraße ist an beiden beteiligten Autos ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer wollte laut Polizei von einem Parkplatz auf die Bahnhofstraße einbiegen und übersah hierbei den VW eines vorfahrtsberechtigten 37-Jährigen.