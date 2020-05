Auffahrunfall in Bad Waldsee: 18-Jährige verletzt sich leicht

Eine Leichtverletzte und Schaden in Höhe von rund 3000 Euro hat ein Auffahrunfall am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr in der Friedhofstraße in Bad Waldsee. Das teilt die Polizei mit.

Eine 57 Autofahrerin war stadtauswärts gefahren und hatte bei der Einmündung zur Maximilianstraße zu spät bemerkt, dass eine 18-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad an der roten Ampel wartete. Durch den Aufprall des Autos aufs Zweirad stürzte die junge Frau auf die Straße und musste zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.