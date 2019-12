Auffahrunfall: Frau verletzt sich leicht

Aus Unachtsamkeit ist ein 52-jähriger Autofahrer am Montag gegen 17.45 Uhr an der Einmündung B 30/Schanzbühlweg in Bad Waldsee bei stockendem Verkehr auf das Fahrzeug einer langsam vorausfahrenden 21-Jährigen aufgefahren. Die junge Frau verletzte sich dabei leicht, benötigte jedoch keine Hilfe durch den Rettungsdienst. An den Fahrzeugen entstand laut Pressemitteilung der Polizei ein Gesamtsachschaden von rund 4000 Euro.