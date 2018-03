Von Deutsche Presse-Agentur

Wegen dreifachen Mordes am Tag der Einschulung seines Sohnes muss sich ein 41-Jähriger vor dem Landgericht Rottweil verantworten. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen.

Er soll das sechs Jahre alte Kind bei einer privaten Feier in Villingendorf (Kreis Rottweil) erschossen haben, ebenso wie den neuen Freund seiner Ex-Partnerin und dessen Cousine. „Ich mache im Moment keine Angaben“, sagte er zum Prozessauftakt am Freitag. Er wurde in Handschellen in den Gerichtssaal geführt und hatte sein Gesicht mit einem Kleidungsstück verdeckt.