Rund 5000 Euro Schaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 7 Uhr an der Kreuzung der B 30 mit der Kreisstraße 7933 entstanden. Laut Polizeibericht war eine 27 Jahre alte Mazda-Fahrerin, von Kümmerazhofen kommend, in Richtung B 30 unterwegs und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 20-jähriger Opelfahrer an der Kreuzung zur Bundesstraße verkehrsbedingt halten musste. Beim Zusammenstoß beider Autos wurde niemand verletzt.