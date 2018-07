Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Mittwoch gegen 18.45 Uhr eine Mercedes-Fahrerin in der Schützenstraße auf Höhe der Einmündung zum Finkenweg auf einen VW Passat aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, entstand an den beiden Fahrzeugen dabei jeweils ein Sachschaden von rund 5000 Euro.