Aufführung Unterstufentheater Gymnasium

Weihnachten rückt näher und wie eine typische Waldseer Familie das Weihnachtsfest feiert hat die Unterstufentheater-AG des Gymnasiums gezeigt. Das Stück „Weihnachten bei den Neumanns“ von Ewald Jüchems wurde am Donnerstag vergangene Woche von etwa 20 Schülern der fünften bis siebten Klassen aufgeführt, teilt die Schule in einer Pressemeldung mit.

Ein Regisseur und sein Filmteam wollen die Neumanns am Heilig Abend filmen, doch immer geht etwas schief – mal wollen die Kinder keine Weihnachtslieder singen oder begrüßen Onkel Klaus, der als Weihnachtsmann verkleidet die Bescherung machen soll. Die Mutter schimpft, weil der Tisch nicht aufgeräumt ist, die Ente brennt an und die hungrige Oma nörgelt. Dem Regisseur fehlt mal der Pepp und der Drive, mal ist es ihm wieder zu schmalzig oder zu traurig – keine Einstellung will gelingen. Schließlich reißen sich alle noch mal zusammen und endlich läuft alles rund, doch – Moment – der Kameramann hat keine Kassette eingelegt. Mit einer wilden Jagd durch das Publikum beenden die Schauspieler das Stück und so mancher Zuschauer wird sich an diesem Abend vermutlich an das eigene Weihnachtsfest erinnert haben. Foto: Privat