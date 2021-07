Auf Spurensuche: Grenzwirrwarr zwischen Bad Waldsee und Aulendorf

Und die Kirchen?

Ein ziemlich eigenständiges Leben führen die Abgrenzungen der katholischen Kirchengemeinden. Passen die Zuständigkeiten zwischen Aulendorf und Bad Waldsee bei Tannweiler mit den politischen Grenzen überein, geht es im Ried doch recht munter hin und her. Das Herdtle, das Rote Haus und Lippertsweiler liegen auf dem Gemeindegebiet von Aulendorf, werden aber von der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee betreut und zwar das Rote Haus von St. Petrus und Paulus in Reute, das Herdtle von St. Petrus in Bad Waldsee und Lipperstweiler von St. Johannes Evangelist in Michelwinnaden. Andersrum geht es aber auch. Elchenreute gehört nämlich zur Stadt Bad Waldsee, für die kirchlichen Belange ist aber St. Martin in Aulendorf zuständig. Fast vorbildlich an die politischen Gemeindegrenzen hält sich die evangelische Kirche. Lediglich der Wohnplatz Erlen im Schussental geht fremd. Er liegt auf Bad Waldseer Stadtgebiet, bei protestantischen Glaubensfragen ist aber die Thomasgemeinde in Aulendorf zuständig. (dhe)