Auf Schnäppchen-Jagd beim Camping-Flohmarkt

Beim Camping-Flohmarkt auf dem Außengelände des Erwin Hymer Museums haben zahlreiche Camping-Schnäppchen den Besitzer gewechselt: Ratgeber, Geschirr, Vorzelte, Reiseführer, Camping-Kocher, Zeltanhänger, Grills, Campingstühle, gebrauchte Wohnwagen und Campingbusse gehörten zum Angebot der gut gelaunten Verkäufer.

Wie das Museum in einer Pressemeldung mitteilt, stöberten mehr als 2000 campingbegeisterte Besucher nach Herzenslust auf den Verkaufstischen. So mancher Stand sei schon nach kurzer Zeit ausverkauft gewesen. „Der Flohmarkt ist ein toller Auftakt für die Camping-Saison. Das bunte Treiben macht richtig Spaß und die Urlaubsstimmung ist überall zu spüren“, wird Museumsdirektorin Susanne Hinzen in der Mitteilung zitiert.