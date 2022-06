So verkaufen sich Erdbeeren und Spargel in der Region

Die vielen Sonnenstunden der letzten Tage erleichtern den Selbstpflückern die Erdbeer-Ernte auf der Plantage Schilling in Reute. Aktuell muss man hier maximal ein, zwei Meter abernten und die mitgebrachten Gefäße sind innerhalb weniger Minuten voll mit den süßen roten Früchtchen. Kein Wunder, dass der landwirtschaftliche Betrieb Weinzierle aus Aulendorf sehr zufrieden ist mit dem bisherigen Verlauf der Ernte auf seinen insgesamt knapp 30 Feldern zwischen Schwarzwald, Alb und Oberschwaben. Vom Unterpflügen der Beeren aufgrund mangelnder Akzeptanz seitens der Verbraucher kann hier nach Angaben von Tochter Severine Braun jedenfalls keine Rede sein.

Die Körbe sind schnell gefüllt

Es wird knallheiß an diesem Samstag und deshalb sind schon morgens um 8 Uhr mehrere Familien auf dem zwei Hektar großen Erdbeerfeld Schilling beim Friedhof in Reute zugange. Die Leute füllen ihre mitgebrachten Eimer und Körbe rasch mit dem begehrten Obst und suchen dann wieder den Schatten. „Sie sehen ja, das dauert keine Viertelstunde und unser Korb ist voll – wir sind sehr zufrieden“, sagt das Ehepaar Christine und Manfred Schönheit aus Gaisbeuren.

Einmal in der Woche ernten die beiden hier Erdbeeren, die sie daheim zu Marmelade und Kuchen verarbeiten oder einfach zum Dessert essen. „Wir sehen von uns aus direkt auf das Feld und seit Öffnung ist hier viel los – und die Preise sind voll in Ordnung für die gute Qualität“, bestätigen die beiden, was auch die Eigentümer der Schilling-Plantagen zufriedenstellt.

So lange dauert die Erdbeersaison noch an

„Von den Problemen in anderen Regionen Deutschlands, wo Landwirte kostbare Nahrungsmittel wie Spargel und Erdbeeren unterpflügten, weil sie nicht gekauft wurden, bleiben wir zum Glück verschont“, zieht Braun eine erste positive Bilanz der Erdbeerernte 2022, die noch bis 10. oder 15. Juli andauern wird. Der Aulendorfer Betrieb baut Erdbeeren nur im Freiland an und verzichtet auf Folientunnel, die die Produktionskosten nach oben treiben.

„Wir müssen nicht bei den ersten sein, die ihre Erdbeeren noch vor Saisonbeginn verkaufen – dafür halten wir unsere Verkaufspreise von 2,49 Euro für das Pfund Erdbeeren das dritte Jahr in Folge stabil und die Verbraucher sind auch deshalb an allen unseren Standorten vom ersten Tag an fleißig beim Pflücken“, freut sich das Aulendorfer Familienunternehmen Weinzierle, das die ersten Selbstpflückfelder 1984 von Schilling übernahm (SZ berichtete).

Ein großes Problem

Sorgen bereitete Braun eher etwas anderes, nämlich der Personalmangel, der auch die Landwirtschaft betrifft. „Unsere Erntehelfer aus Rumänien sind von April bis Oktober in Vollzeit auf unseren Feldern beschäftigt, da haben wir keine Probleme. Aber ausreichend Personen für unsere Verkaufsstände an Selbstpflückfeldern in 30 Orten zu finden, das hat mir zunächst schon schlaflose Nächte bereitet“, blickt Braun zurück auf das Frühjahr. Letztlich sei es aber gelungen, für diesen saisonalen Job im Schichtwechsel Deutsch sprechende Mitarbeitende zu finden, die das geerntete Obst der Kundschaft abwiegen und kassieren. Das Kilogramm Erdbeeren ist für 4,98 Euro zu haben - bei größeren Mengen verringert sich der Preis entsprechend.

Der Preis für die Erdbeeren

Wer sich nicht bücken und selbst pflücken möchte oder kann, der findet im Raum Bad Waldsee derzeit übrigens auch einige Verkaufsstände anderer Erdbeer-Produzenten aus der Region. Dort sind gepflückte Beeren in der Regel für 3,50 Euro je Pfund zu haben.