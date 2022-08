Auf einer Exkursion ins Steinacher Ried wird die zentrale Rolle der Moore für das Ökosystem erläutert

Die Geologin und Moorführerin Petra Wolz hat einen interessanten Einblick ins Steinacher Ried gegeben. Bei einer dreistündigen Wanderung erläuterte sie mit einem Rückblick in die Eiszeit die Entstehung von Nieder- und Hochmooren. Auch die Bemühungen um die Erhaltung von Mooren und ihre zentrale Rolle der Moore für das Ökosystem wurden mit viel Detailwissen erläutert. Die Wanderung wurde initiiert von der Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne), wie aus einem Presseschreiben hervor geht.

Auf der etwa vier Kilometer langen Wanderung durch das Steinacher Ried gab es laut Mitteilung die Möglichkeit, ehemalige Torfstiche und Abmoorteiche (Deponieflächen für Badetorf) zu besichtigen. Auch letzte Reste des Hochmoorschildes und eine derzeit blühende und fleischfressende Pflanze – das rundblättrige Sonnentau – gab es auf der Wanderung zu bestaunen.

An der Exkursion nahm auch der Leiter des Naturschutzzentrums Wurzacher Ried, Dr. Siegfried Roth, teil. Er gab einen Einblick über die Erhaltung von Mooren, die Wiedervernässung trockener Moore sowie über den landwirtschaftlichen Nutzen von Schilf und Rohr, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Hintergrund: Moore gelten als natürliche Klimaschützer. Denn: Wassergesättigte Moore speichern enorme Mengen an Kohlenstoff – laut dem baden-württembergische Umweltministerium im Mittel rund 700 Tonnen pro Hektar und damit sechsmal mehr als jeder Wald. Allerdings: Während gesunde Moore der Atmosphäre Kohlenstoffdioxid (CO2) entziehen und den Kohlenstoff dauerhaft im Torfkörper festlegen, setzen zerstörte Moore hohe Mengen klimaschädlicher Gase frei.

Bekanntlich ist die hiesige Region reich gesegnet an Mooren, die zudem Heimat seltener Pflanzen und Tiere sind. Um den Moorschutz in Baden-Württemberg zu stärken, hat die Landesanstalt für Umwelt zusammen mit dem Umweltministerium bereits vor Jahren eine Moorschutzkonzeption entwickelt.

In deren Rahmen gibt es sechs Pilotgebiete zur Moorrenaturierung, von denen drei zu Bad Waldsee gehören: Die Gebiete Brunnenholzried und Saßweiher sowie das Steinacher Ried. Sowohl das Brunnenholzried als auch das Steinacher Ried werden seit geraumer Zeit bekanntlich von Bibern unter Wasser gesetzt.

Bei den anderen Pilotgebieten zur Moorrenaturierung in Baden-Württemberg handelt es sich um: Gradnausbruch (Linkenheim-Hochstetten und Dettenheim), Fohrenmoos (Ibach) und Haidgauer Hochmoorschild (Bad Wurzach). Große Projekte zur Moorrenaturierung wurden in der Vergangenheit bereits im Pfrunger-Burgweiler Ried, am Federsee sowie seit den 1990er-Jahren im Wurzacher Ried durchgeführt.