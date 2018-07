Auf der Suche nach Geld 2000 Euro Schaden angerichtet

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Mittwoch auf der Suche nach Bargeld an drei Gebäuden in der Waldseer Innenstadt einen Schaden von 2000 Euro hinterlassen. Sein Einbruchszug muss sich in der Zeit von Dienstag 18 Uhr bis Mittwochfrüh acht Uhr ereignet haben. Zuerst hebelte der Einbrecher an einem Gebäude im Klosterhof eine Terrassentür auf und gelangte so in den Schankraum eines Cafés. Die zweite und dritte Tat begang er im Schlosshof, wo er zunächst ein Fenster zu einem Büroraum und dann zu einem Frisörgeschäft aufhebelte. Er erbeutete insgesamt nur einen geringen Bargeldbetrag, richtete jedoch mit seinem Tun einen Sachschaden von etwa 2000 Euro an. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Bad Waldsee unter Telefon (07524) 40 430 entgegen.