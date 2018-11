Auf dem Weg zur „Stadt für alle“

Unter dem Titel „Eine Stadt für alle“ bewirbt sich Bad Waldsee für das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Wie Stadtbaumeisterin Andrea Denzel dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung erläuterte, werden unter dem Titel „Eine Stadt für alle“ drei Bad Waldseer Großprojekte zusammengefasst.

Einerseits die Konzeption zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der historischen Altstadt, andererseits die barrierefreie Umgestaltung der Bleiche und nicht zuletzt die Schaffung eines barrierefreien Markplatzes. Gefördert werden könnten zwei Drittel der gesamten Kosten, die Denzel auf rund 6,7 Millionen Euro bezifferte. Der Antrag muss bis Ende November eingereicht werden. „Ich denke wir haben mit den drei Projekten eine große, innovative Aufgabe, weil es so ein Gesamtkonzept für eine historische Altstadt nicht gibt“, so Denzel. Der Gemeinderat stimmte bei zwei Enthaltungen von Edmund Gresser (CDU) und Franz Daiber (FW) zu.