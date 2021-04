Kreis Ravensburg Solarlandkreis Nummer eins werden - Was das bedeutet

Welche Dächer grundsätzlich für Stromerzeugung geeignet sind, darüber gibt der Solaratlas des Landkreises Ravensburg Auskunft: www.rv.de/solaratlas. Informationen zu PV-Anlagen und Fördermöglichkeiten sind bei der Energieagentur Ravensburg erhältlich. So auch bei der Online-Veranstaltung des Landkreises und der Energieagentur am Montag, 26. April, von 18.30 bis 20 Uhr. Anmeldungen an: k.dold@rv.de