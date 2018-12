Auch Waldsee setzt auf den Mehrweg-Kaffeebecher

Auch in Bad Waldsee soll der „Coffee to go“ im Einwegbecher möglichst rasch der Vergangenheit angehören. Nach dem Landkreis Ravensburg gehen auch die örtliche Stadtverwaltung sowie die Cafeterien in Waldsee-Therme und Schulmensa mit gutem Beispiel voran und haben sich der bundesweiten Pfandbecher-Aktion „Recup“ angeschlossen. Im Rathaus hofft man nun auf weitere Partner in der Kurstadt, um unnötigen Müll künftig zu vermeiden und möglichst viele Mehrwegbecher unters Volk zu bringen.

Der Bürgermeister gab am Mittwoch im Rathaus offiziell den Startschuss für die Einführung dieses Recup-Bechers in Bad Waldsee. „Als Kommune, die mit dem ,Energy Award’ in Gold ausgezeichnet wurde, möchten wir auch bei Müllvermeidung und aktivem Umweltschutz mit gutem Beispiel vorangehen“, betonte Roland Weinschenk. Für Peter Blank, Direktor der Städtischen Rehakliniken, bedeutet die Vermeidung von Einwegbechern auf der Straße „ nur ein kleiner Schritt. Aber er wird größer, wenn viele mitmachen. Ich denke da an die Patienten in unseren Häusern, die diese Idee mit nach Hause nehmen und auch dort umsetzen können“.

Und die Aufgabe der kommunalen Standortmanagerin Shqipe Karagja ist es nun, für dieses neue Gefäß mit Symbolen aus dem Landkreis bei weiteren lokalen Mitstreitern wie Bäckereien, Geschäften, Behörden und Einrichtungen zu werben. „Aktuell sind 1400 Becher im Umlauf – aber ich bin sicher, es werden 2019 deutlich mehr.“ Über den bevorstehenden Jahreswechsel sollen potentielle Partner von der städtischen Wirtschaftsförderung angeschrieben und über das System informiert werden.

Nach Angaben des Start-up-Unternehmens Recup werden in Deutschland jährlich 2,8 Milliarden Einwegbecher für „Kaffee unterwegs“ ausgegeben, die nach Gebrauch entsorgt werden – und das nicht selten direkt auf der Straße. Mit dieser Menge könnte man einen Stapel errichten, der bis hinauf zum Mond reicht. Für deren Herstellung werden laut Recup aus München 43 000 Bäume gefällt, 320 Millionen Kilowattstunden Strom, 3000 Tonnen Rohöl und 1,5 Milliarden Liter Wasser verbraucht.

Doch damit soll nun in möglichst vielen deutschen Städten und Gemeinden Schluss sein. Der besagte Pfandbecher ist eine umweltfreundliche Alternative zu „Coffee to go“ im Einwegbecher. Und das Prinzip ist denkbar einfach: Kunden können ihn für einen Euro Pfand bei allen Partnern erwerben und deutschlandweit nach Gebrauch ungereinigt wieder abgeben. Dort gibt es das Geld zurück, das Gefäß wird gespült und an weitere Kunden ausgegeben. Den Deckel mit dem Aufdruck „Bad Waldsee tut gut...“ kann der Kunde für einmalig 1,30 Euro kaufen, da er aus hygienischen Gründen nicht zurückgenommen werden kann.

Die Becher in braunem und türkisfarbenem Design gibt es in drei Größen: 0,2 Liter, 0,3 Liter und 0,4 Liter. Das Material Polypropylen garantiert laut Recup eine lange Haltbarkeit, so dass die Gefäße nach Firmenangaben bis zu 1000 Mal verwendet werden können. Zudem sind diese zu 100 Prozent recycelbar, frei von Schadstoffen und werden nachhaltig im Allgäu hergestellt, heißt es dazu seitens des Unternehmens weiter.

