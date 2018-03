Auch Steinach soll energetisch saniert werden

Nicht nur für die Kernstadt, auch für den Bereich Steinach will die Stadt Bad Waldsee ein Quartierskonzept für die energetische Sanierung erstellen. Mit der Konzeption beauftragt wird ebenfalls die Energieagentur Ravensburg. Die Kosten belaufen sich auf 186 000 Euro, die aber zum Großteil durch Fördermittel gedeckt werden, die die Verwaltung beantragen will. Bei der Stadt verbleibt dann ein Eigenanteil von 65 000 Euro.

Wie beim „Quartierskonzept Altstadt“ sollen die Stadtwerke ins Boot geholt werden, die sich finanziell beteiligen. Dadurch sinkt der städtische Eigenanteil auf 28 000 Euro. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung bei einer Enthaltung zu.

Gemäß ihrem Klimaschutzkonzept will die Stadt Bad Waldsee den Co2-Ausstoß senken, die Energieeffizienz steigern und den Anteil an regenerativer Strom- und Wärmeerzeugung erhöhen. Aktuell deckt die Stadt nach eigenen Angaben rund 29 Prozent des Stroms durch regenerative Energien ab, im Wärmebereich machen diese rund 14 Prozent aus. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, möchte die Stadt eine energetische Stadtsanierung durch die Förderung der Quartierskonzepte voranbringen. Nach dem Konzept für die Altstadt nun auch für den Bereich Steinach.

600 Gebäude in Steinach sollen untersucht werden, darunter eine Kirche, 27 gewerblich genutzte Gebäude und 572 Wohn- und Geschäftsgebäude. Etwa 90 Prozent aller Gebäude sind noch vor 1978 errichtet worden. Der Energiebedarf ist deshalb „hoch einzuordnen“, wie die Stadt in ihren Sitzungsunterlagen mitteilte. „25 Prozent der Heizungsanlagen sind älter als 20 Jahre und daher ineffizient.“ Der energetische Sanierungsbedarf in Steinach ist demzufolge hoch.

Für die Umsetzung plant die Stadt, einen Sanierungsmanager einzustellen, der für die Planung und Realisierung der in beiden Quartierskonzepten (Altstadt und Steinach) erarbeiteten Maßnahmen zuständig sein soll. Laut Walter Göppel von der Energieagentur Ravensburg gebe es dafür 150 000 Euro Zuschuss im Rahmen des KfW-Förderantrags, den die Stadt stellen will. Maximal möglich seien 250000 Euro. Mit einer Bewilligung könne allerdings frühestens nach der Sommerpause gerechnet werden.

Wie Regine Rist von den Stadtwerken erläuterte, sei in Steinach ein hohes Grundwasserlevel vorhanden, weshalb auch dort Grundwasser genutzt werden könne. Als „positiv“ bezeichnete diesen Umstand auch Göppel von der Energieagentur. Neben der Wärmegewinnung könne die „Grundwasserspitze gesenkt werden“, was ein Vorteil für Steinach sei, das bei tagelangem Starkregen Probleme mit Hochwasser habe.

Wie auch im Bereich Altstadt gibt es auch in Steinach wasserrechtliche Vorschriften zu klären. Deswegen stehen Probeuntersuchungen an und mögliche Auswirkungen auf Natur und Bauwerke werden geprüft. Auch eine Machbarkeitsstudie, inwieweit ein Nahwärmekonzept in Steinach Sinn macht, soll erstellt werden.

Das Gremium befürwortete das Vorhaben mehrheitlich und stimmte bis auf die Enthaltung von von Götz-Ekkehart Sapper (SPD) zu.