Auch im Regen sind die Radsportler zufrieden

Der Rad- und Motorsportverein Bad Schussenried hat mit dem Zweirad Center in Bad Waldsee die 3. Etappe des Interstuhl Cup 2021 ausgerichtet. Es ist die größte Radrennserie für Amateurradsportler im süddeutschen Raum mit 13 Etappen in verschiedenen Orten. Für die gesamte Serie sind mehr als 400 Fahrerinnen und Fahrer gemeldet – in Bad Waldsee starteten trotz Regens 160 Radsportler.

Immer wieder regnete es, zeitweise war es laut Mitteilung auch kühl. Sieben Rennen, beginnend bei den Schülerklassen ab U11 bis hin zur Elite, standen auf dem Programm. Auf dem Rundkurs waren je nach Leistungsklasse zehn bis 70 Runden zu fahren. Der Rundkurs im Gewerbegebiet Wasserstall war „ideal, schon von der Straßenbeschaffenheit her“, wie die Organisatoren mitteilten.

Obwohl sich die Zuschauerzahl – wohl auch wegen des Wetters – in Grenzen hielt, herrschte am Streckenrand eine gute Stimmung. Bei vielen Aktiven war zu sehen, dass sie sich freuten, endlich wieder ein Rennen bestreiten zu können. Einige Fahrerinnen und Fahrer nahmen eine weite Anfahrt auf sich. In den ersten Rennen traten die Kinder in die Pedale. Sie mussten die 1130 Meter lange Runde zehnmal bewältigen. Die Elitefahrer hatten 70 Runden vor sich – trotz der nassen Straßen fuhren sie Durchschnittsgeschwindigkeiten bis zu 45 km/h, in Wertungsrunden sogar 50 km/h. Fast wichtiger als die einzelnen Ergebnisse war für die Veranstalter, dass die Teilnehmer Spaß hatten und dass es keine Unfälle gab.