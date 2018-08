Auch Bad Waldsee spürt den Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel stellt die Unternehmen deutschlandweit vor Herausforderungen. Oftmals werden händeringend qualifizierte Mitarbeiter gesucht – und nicht gefunden. Auch Bad Waldsee bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont.

Insgesamt 50 Firmen im süddeutschen Raum betreut der Personaldienstleister „Timebridge“ mit Sitz in Bad Waldsee. Rund 100 Stellen sind bei diesen Unternehmen unbesetzt. Allein im Landkreis Ravensburg seien aktuell 40 Stellen vakant. Vor allem Maler, Elektriker und Logistiker würden benötigt. „Wenn wir die 100 Mitarbeiter hätten, könnten wir sie sofort einsetzen“, berichten die beiden Geschäftsführer Werner Auer und Peter Christeleit.

Handwerk oder Studium

Ob Bad Waldsee vom Fachkräftemangel betroffen ist, beantworten die Personaldienstleister mit einem klaren Ja. „Egal, ob im Handwerk, der Logistik oder der Industrie, oftmals gehen die Fachkräfte in größere Städte oder zu größeren Firmen. Dadurch fehlen die gut ausgebildeten Mitarbeiter bei den kleinen, mittleren Unternehmen in der Region“, erklärt Auer und ergänzt: „Der hiesige Markt ist leer gefegt.“ Über die genauen Gründe können die Geschäftsführer nur spekulieren, allerdings wissen sie aus Erfahrung, dass die größeren Unternehmen mehr Sozialleistungen anbieten und teilweise mehr Gehalt. Grundsätzlich haben sie festgestellt, dass Jugendliche heutzutage weniger Bereitschaft aufbringen, einen handwerklichen Beruf zu erlernen, und stattdessen studieren. Dabei liegen die Vorteile eines kleineren Handwerkbetriebes für die beiden auf der Hand: „Man kann viel mehr bewirken und mitgestalten. Man steht nicht nur von 7 bis 16 Uhr an der Maschine und ist eine Nummer. Nein, man kann sich einbringen.“ Und der Arbeitsplatz sei sicher, das würden auch die vollen Auftragsbücher zeigen.

Seit 2016 führt „Timebridge“ im Kerngeschäft Arbeitnehmerüberlassung aus. In dieser Zeit haben die Personaldienstleister 150 Mitarbeiter vermittelt, 40 davon haben zwischenzeitlich eine Festanstellung. Rund ein Drittel, also 30 bis 40 Arbeiter, sind Einheimische. Der Großteil der Fachkräfte kommt aus Osteuropa, überwiegend aus Ungarn und Rumänien. „In ihrem Heimatland ist die Arbeitslosenquote hoch und die Bezahlung schlecht. Darum kommen sie nach Deutschland, um hier zu arbeiten“, verdeutlicht Christeleit die Situation vor Ort. Die Region Oberschwaben würden sie den Großstädten im Norden vorziehen. Die Gründe? Der Weg ins Heimatland sei nicht zu weit und „die Urlaubsregion bietet eine stabile Wirtschaftslage“, wie es Auer nennt.

Bei der Akquise der osteuropäischen Fachkräfte nutzt „Time-bridge“ mit Sitz in Bad Waldsee eher ungewöhnliche Methoden. „Die Jobbörse in Ungarn und Rumänien nennt sich Facebook“, sagt Christeleit und Auer ergänzt mit einem Lächeln: „Da betreiben wir quasi Smartphone-Akquise.“