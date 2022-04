Astgabel erinnert an Moordorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom Klosterkreuz in Reute führt ein Feldweg in Richtung Westen, der vielfach von Spaziergängern genutzt wird. Nach etwa 300 Metern erreicht man den Rand des Schorrenrieds, in dem seit etwa 90 Jahren spektakuläre Entdeckungen getätigt werden. Vor allem die Grabungen des Landesamts für Denkmalpflege in den achtziger Jahren unter der Leitung von Dr. Martin Mainberger lieferten das umfassende Bild eines steinzeitlichen Dorfes am Rand eines kleinen Sees. Um 3730 vor Christus lebten hier etwa 200 Menschen in 30 Gebäuden, im Grundriss meist 5 auf 4 Meter groß. Dendrochronologische Untersuchungen der Bauhölzer ergaben, dass das Dorf bereits nach 20 Jahren wieder verlassen wurde. Neben vielen Zeugnissen des Alltagslebens gab es zwei äußerst bemerkenswerte Funde. Zum einen ist es der Reutener Kupferdolch, zum anderen eine Astgabel. Man vermutet, dass diese als schlittenartige Schleife zum Gütertransport durch ein Ochsengespann gedient haben könnte. Um das Moordorf von Reute in der Örtlichkeit zu dokumentieren, wurde vom Arbeitskreis Heimatpflege der Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren in Zusammenarbeit mit der OV Reute-Gaisbeuren im Verlauf des Feldweges eine Astgabel schräg liegend aufgestellt. Geliefert wurde die Gabel von Stadtförster Nuber, die Montage übernahm äußerst fachkundig Ottmar Schwarz aus Kümmerazhofen. Für seinen kräftigen Einsatz gebührt ihm der Dank der Heimatpfleger und der Ortschaft. In einigen Wochen wird auch noch eine Informationstafel erstellt. Diese schildert die Feuchtbodenarchäologie in Oberschwaben und speziell das Moordorf im Schorrenried. So wird dann ein Kulturdenkmal von höchstem Rang zumindest vor Ort erfahrbar werden.