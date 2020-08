Am Mittwochmorgen hat eine starke Sturmböe in der Steinenberger Straße in Bad Waldsee einen Ast von einem Baum gerissen.

Der Ast fiel auf einen darunter geparkten Opel. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Zur sicheren Entfernung des großen Astes wurde der Verkehr kurzzeitig gesperrt.