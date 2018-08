Aromatischer Gruß der Gottesmutter

Es ist ein betörend aromatischer Duft gewesen, der während des Hauptgottesdiensts am Sonntag in St. Peter vom Altar aus strömte. Ursache waren die acht großen Weidenkörbe, in denen sich ungezählte Kräuterbüschel des Frauenbunds Bad Waldsee befanden. Trotz der Trockenheit haben die Frauen in den vergangenen Tagen genug Kräuter gesammelt, um sie in den traditionellen Sträußen zusammenzubinden.

„Sieben gehören auf jeden Fall hinein“, erzählte Veronika Linder den Gottesdienstbesuchern, „es können aber je nach Region bis zu 70 sein.“ Die Kräuterweihe an Maria Himmelfahrt (eigentlich am 15. August, aber in St. Peter wurde erst am Sonntag gefeiert) gilt vordergründig der Achtung der Schöpfung und der Heilkraft der Natur. Sie gilt aber auch als Symbol für die Zuwendung Gottes an die Menschen. Die Frauenbundsfrauen in Bad Waldsee wollen diese Tradition aufrechterhalten. Nach der Segnung der Kräuterbüschel durch Father Francis verschenkten die Frauen an den Kirchenausgängen die Büschel an die zahlreichen Gottesdienstbesucher.