Aromatherapeutin referiert in Bad Waldsee über Kräuter und Salben

Eine Vorführung zum Thema „Kräuter und Salben“ steht am Montag, 10. Februar, im Wohnpark am Schloss in Bad Waldsee auf dem Programm. Wie die St.-Elisabeth-Stiftung mitteilt, spricht Irene Bänsch, Aromatherapeutin und Allgäuer Wildkräuterführerin, auf Einladung der Sozialstation Gute Beth über Düfte und ihre Wirkungsweise in der häuslichen Pflege. Wo die Schulmedizin an ihre Grenzen stößt, kann die Aromatherapie laut Mitteilung eine wertvolle Unterstützung sein. Nach dem Vortrag beantwortet die Referentin die Fragen ihrer Zuhörer. Der Eintritt ist frei.