Architektur in Stuttgart, Pilze im Wald

Pilze sammeln, Singstimme trainieren, indisch kochen: Die Volkshochschule Bad Waldsee bieten zum Herbstbeginn einige Kurse an. Es sind noch wenige Plätze frei.

Eine Tagesfahrt zum Unesco-Weltkulturerbe Weißenhof-Siedlung in Stuttgart gibt es am Samstag, 29. September. Los geht es um 9 Uhr, Rückkehr ist gegen 19 Uhr. Die Teilnahme kostet 39 Euro. In rasanter Geschwindigkeit entstand 1927 auf einem Hügel vor der Stadt Stuttgart die Weißenhofsiedlung. Nur knapp vier Monate benötigte man für den Bau der 33 kubischen Flachdachhäuser. Die beiden Häuser von Le Corbusier in der Weißenhofsiedlung sind mit weiteren Bauten des weltberühmten Architekten Unesco-Weltkulturerbe. Vor und nach der Führung durch Siedlung und Museum, rund eineinhalb Stunden am Nachmittag, bleibt noch genügend Zeit für einen kurzen Stadtbummel. Eine weitere Ausfahrt führt am Freitag, 5. Oktober, ins Ostracher Museum, wo es um den legendenumwobenen Räuberhauptmann Schwaz Vere geht. Los geht`s um 8.55, Rückkehr um 13.44 Uhr. Die Teilnahme kostet 39 Euro.

Mitbringen: Korb und Messer

Jugendliche und Erwachsene können an einer Pilzwanderung teilnehmen. Es gibt zwei Termine: Freitag, 29. September, und Samstag, 6. Oktober. Die Teilnahme kostet 16 Euro. Im Herbst bilden die meisten Pilzarten ihre Fruchtkörper aus. Auf der Wanderung mit dem geprüften Pilzsachverständigen werden Speisepilze und ihre giftigen Doppelgänger vorgestellt und Tipps zum Pilzesammeln gegeben. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. Vom Treffpunkt fährt man eine kurze Distanz in ein Waldgebiet in der Umgebung von Bad Waldsee. Bitte mitbringen: Korb und Messer.

Am Samstag, 6. Oktober, können Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren sich in Selbstverteidigung üben. In dem Kurs geht es um Grundlagen der Selbstbehauptung: Körpersprache, Gestik, Mimik, Stimme: Welche Möglichkeiten habe ich, wenn mich jemand angreift, schubst, festhält, würgt, schlägt, zu Boden reißt? Der Kurs geht von 10 bis 15 Uhr und kostet 25 Euro.

Atmen nicht vergessen

Die eigene Singstimme schulen können Interessierte an fünf Montagabenden – Start ist am 8. Oktober – jeweils von 18.30 bis 20 Uhr. Voraussetzung für die Teilnahme an diesem Kurs (Kosten: 45 Euro) ist in erster Linie die Freude an der Musik und am Singen. Der Kurs will vermitteln, wie Singen zu seelischem Wohlbefinden führt und anhand von praktischen Übungen den sängerischen Atem schulen.

„Indische Küche“ heißt der Kochkurs, der am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 17 Uhr stattfindet. Die indische Küche bietet Delikatessen von ausgesprochener Rafinesse, deren Geheimnis vor allem im entscheidenden Würzen liegt. Im Kurs werden 12 bis 14 zuckerfreie vegetarische und nicht vegetarische Gerichte gekocht. Bitte mitbringen: größere (circa drei Liter) Kochtöpfe mit Deckel, Geschirrtuch, Schürze, mehrere Lebensmittelbehälter und 15 Euro für Lebensmittel. Die Kursgebühr beträgt 46 Euro.