Arbeiten für einen guten Zweck

130 Schülerinnen und Schüler der Realschule Bad Waldsee haben sich an der landesweiten Aktion „Mitmachen Ehrensache“ beteiligt. Laut Pressebericht konnten sie an einem Tag vielfältige Einblicke in die Arbeits- und Berufswelt in und um Bad Waldsee sammeln. Das hierbei verdiente Geld kommt sozialen Einrichtungen zugute.

Die Einsatzorte der jungen Menschen war unterschiedlich: Mitarbeit in der Stadtapotheke bei der Herstellung von Cremes, Überprüfung der gelieferten Ware im Handy-Laden, Einräumen der neuen Produkte im Verkaufshaus der Firma Scheffold, Verkäufe, Beratung, Reparaturen von Brillen bei Waldsee Optik, Kundendienst im Autohaus Stehle, Preisschilder anbringen bei Expert Kessler, Stallarbeiten bei der Landwirtschaft Sauter in Gambach, Floristik bei Blumen Kraus, Inventur bei der Trachtenstube Bad Waldsee, Verkauf bei Mode-City sowie Einräumen von Büchern in der Stadtbücherei.

Unterstützt wird durch die Arbeit der Schüler zum einen das Kressbronn-Toril-Education-Program (KTEP). Presseangaben zufolge wird durch KTEP armen Menschen auf den Philippinen durch Ausbildung, Arbeitsbeschaffung und Direkthilfe, sich aus der Armut zu befreien und sie in eine Lebenslage kommen, in der sie sich selbst versorgen können. Außerdem kommt ein Teil des erwirtschafteten Geldes der Kinderhilfe Klumpfuss Feuerkinder in Tansania zugute.

Monika und Horst Blaser aus Bad Waldsee engagieren sich bei diesem Projekt für Feuer- und Klumpfußkinder aus Tansania. Hier werden Verbandsmaterialien und medizinische Geräte aus Deutschland zur Missionsstation Ifunda versandt. Ein weiterer Teil der von den Schülern soll der Fachberatungsstelle Brennnessel in Ravensburg zukommen, die schnelle Hilfe und Beratung für sexuell missbrauchte Mädchen und Jungen, Jugendliche wie Angehörige und Kontaktpersonen von Betroffenen anbietet.