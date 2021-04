Arbeiten an Brücke über B 30 beginnen erst am Montag

Aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen musste der Beginn der Sanierungsarbeiten an der Brücke über die B 30 in Richtung Tannenbühl um eine Woche verschoben werden. Deshalb beginnen die Arbeiten erst am kommenden Montag, 3. Mai, teilt die Bad Waldseer Stadtverwaltung mit. Die Brücke wird bis voraussichtlich September gesperrt bleiben.

Wie berichtet, ist für die Arbeiten zeitweise eine halbseitige Sperrung der B 30 notwendig. Der Verkehr wird dann in beiden Richtungen mit einer Ampel geregelt. Eine erste Sperrung ist von Montag, 3. Mai, bis voraussichtlich, Freitag, 7. Mai, für den Einbau des Traggerüstes geplant. Eine zweite halbseitige Sperrung folgt voraussichtlich von Montag, 12. Juli, bis zum Bauende im September. In diesem Zeitraum wird an der Brückenunterseite die Beschichtung aufgebracht. Während der gesamten Bauzeit ist der Gemeindeweg Richtung Tannenbühl im Bereich der Brücke voll gesperrt. Das Naherholungsgebiet und der Kletterpark sind über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke erreichbar: Die Kosten für die Baumaßnahme in Höhe von rund 400.000 € trägt der Bund.