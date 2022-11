Arbeiten am Mobilitätsband sorgen für Sperrungen in Bad Waldsees Altstadt

Weitere Bauarbeiten im Rahmen von „Altstadt für Alle“: In der Waldseer Altstadt wird ab Montag, 7. November, der noch fehlende Farbasphalt im Mobilitätsband eingebaut. Das teilt die Stadt mit. Ein kleiner Teil folge dann noch im kommenden Jahr. Die jetzigen Arbeiten werden in mehreren Abschnitten vorgenommen, erläutert die Verwaltung in einem Pressetext. Der Autoverkehr müsse für jeden Einzelabschnitt sowie die abgehenden Seitenstraßen für jeweils etwa einen Tag gesperrt werden. Der Fußgänger- und Radverkehr sei eingeschränkt möglich.

Der Asphalteinbau erfolgt nach Angaben der Stadt in folgenden Abschnitten:

Hauptstraße West – zwischen Entenmoos-Plätzle und der Kirche, geplant 7. November

Plätzle bei der Tourist-Info, geplant 8. November

Spitalhof, geplant 8. November

Hauptstraße Ost – etwa zwischen dem Rathaus und der Hochstatt, geplant 9. November

Westseite des Ravensburger-Tor-Platzes und ein Abschnitt der Ravensburger Straße, geplant 10. November

Straßensperrung für einen Tag

Die Stadt weist daraufhin, dass es beim Asphalteinbau zum Einsatz von größeren technischen Geräten komme und mit einem Lastwagenverkehr in der Altstadt nötig sei. Nach den Einbauarbeiten müsse der neue, farbige Belag zur Abkühlung und Aushärtung noch abgesperrt bleiben. Aus diesem Grund werde hierzu eine vollständige Sperrung der betroffenen Straßenabschnitte für den Autoverkehr notwendig. Die Sperrung dauert laut Stadt für jeden der Bauabschnitte zirka einen Tag. „Während dieser Zeit können die Straßenabschnitte sowie die abgehenden Seitenstraßen nicht mit Autos befahren werden. Fußgänger- und Radverkehr sowie der Zugang zu den Geschäften ist während dieser Arbeiten aber eingeschränkt möglich.“ Der Wochenmarkt am Dienstag könne wie gewohnt stattfinden.

Arbeiten sind witterungsabhängig

Die Arbeiten sind witterungsabhängig, betont die Stadt. Es könne deshalb zu Verschiebungen kommen. Infos über Bauzeitverschiebungen gibt es unter www.bad-waldsee.de und https://altstadt-fuer-alle.bad-waldsee.de/.

Fragen beantwortet die städtische Tiefbauabteilung: Jürgen Bucher, Telefon 07524/94-1375, E-Mail jue.bucher@bad-waldsee.de oder Wolfgang Wespel, Telefon 07524/94-4051, E-Mail w.wespel@bad-waldsee.de