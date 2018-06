Anwohner will Raser im Eschle stoppen

Seit Jahren ärgert sich Maxim Frühauf. Der Anwohner der Eschlestraße klagt über Raser, riskante Überholmanöver und Autorennen vor seiner Haustür. Nicht nur er sei betroffen, sondern das gesamte Wohngebiet – und das, obwohl hier Tempo 30, mitunter sogar Schrittgeschwindikgeit herrscht. Mit einer Unterschriftensammlung will er bei der Stadtverwaltung nun eine Verbesserung erwirken.

„Das geht schon seit vier Jahren so“, sagt Frühauf über seine Aktivitäten. Der Familienvater hat sich schon an unterschiedliche Ansprechpartner der Verwaltung gewandt – auch mit konkreten Vorschlägen, wie Autofahrer im Eschle zum langsameren Fahren gezwungen werden könnten. Da bisher nichts gefruchtet habe, sei er nun aktiv geworden und hat Unterschriften für eine Verbesserung gesammelt. Die mehr als 100 Unterschriften der Anwohner hat er vor wenigen Tagen Bürgermeister Roland Weinschenk zukommen lassen.

Autorennen, Überholmanöver

Im Begleitschreiben skizziert er ein rauhes Bild: „Die allerwenigsten Verkehrsteilnehmer halten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit“, heißt es darin. „Auch an Wochenenden passiert auf den Straßen Unmögliches. Wir sind selbst Augenzeugen eines Autorennens sowie einiger Überholmanöver gewesen. Man darf sich nicht vorstellen, was passieren würde, wenn in diesem Moment ein Kind die Straße überqueren will.“ Dabei hat Frühauf nicht nur seine eigenen Kinder im Blick – Tochter Laura etwa wird bald sieben Jahre alt – sondern alle Kinder, auch die des Eschle-Kindergartens, sowie Senioren, die Straßen nicht so schnell überqueren können. Er macht auch aufmerksam auf Fahrradfahrer, für die das Fahren hier immer gefährlicher werde.

Ideen für eine Verbesserung hat er viele – und diese auch schon an die Verwaltung herangetragen. Darunter ein Zebrastreifen, digitale Geschwindigkeitsanzeigen, ein fest installierter Blitzer, den die Verwaltung laut Frühauf aber als zu teuer abgelehnt habe. Auch Bremsschwellen – ein weiterer Vorschlag – seien nicht erwünscht. Zu dieser Idee sagt Weinschenk, dass Bremsschwellen eigene Gefahren bergen, etwa für Radfahrer. Auch seien sie problematisch für niedere Busse.

„Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter“, sagt Weinschenk. Er bittet um etwas Geduld, da er sich bei diesem Anliegen zunächst über die Rahmenbedingungen informieren und intern mit den zuständigen Bereichen der Verwaltung abstimmen müsse. Er weiß: „Man hat sich schon auf fachlicher Ebene mit dem Anliegen auseinandergesetzt.“

Rathaussprecherin Brigitte Göppel kann etwas konkreter werden: Bei 16 Geschwindigkeitsmessungen im Eschle sei das Ergebnis eher positiv. Nur 3,5 Prozent der Fahrer seien zu schnell unterwegs gewesen – der Durchschnitt liege bei 5,5 Prozent. Und die maximale Geschwindigkeit sei bei 49 Stundenkilometer gemessen worden. „Das subjektive Empfinden ist auch oft ein anderes als das Gemessene“, ergänzt Weinschenk und verspricht, sich mit Frühaufs Anliegen bald auseinanderzusetzen.