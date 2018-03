Anwohner klagen über Dunkelheit

„Dunkle Ecken“ gibt’s gleich mehrere in der Kernstadt von Bad Waldsee und in den Teilorten (wir berichteten). Einen „unterbelichteten“ Ort haben SZ-Leser in der Alois-Lang-Straße ausgemacht, die parallel zur Wurzacher Straße verläuft und sich im Bereich der „Gartenstadt“ befindet. Obwohl hier in den vergangenen Jahren eine neue Wohnanlage mit fünf Gebäuden und 33 Wohneinheiten entstanden ist, gibt’s hier nur zwei veraltete Straßenlaternen. Und der Winterdienst scheint auch nicht recht zu klappen, wie die Sprecher des Wohnbeirates beim Ortstermin mit der „Schwäbischen Zeitung“ beklagen.

Siegfried Haug, Eduard Merkle und Hans-Georg Wiedenmann vertreten im Beirat der großen Wohnanlage die Interessen der gut 60 Bewohner. „Ein Dauerthema ist die sehr schlecht beleuchtete Alois-Lang-Straße. Hier wohnen auch viele ältere Menschen, die sich nach Einbruch der Dunkelheit aus Angst vor einem Sturz nicht mehr aus ihren Wohnungen trauen“, berichten Merkle und Wiedenmann im Namen der Bewohner. Vor der Wohnanlage steht nur eine einzige Straßenlaterne, die einer früheren Zeitrechnung entstammt und nach Meinung der Anwohner den Straßenzug „viel zu wenig“ ausleuchtet.

Nach Einbruch der Dunkelheit wird schnell deutlich, dass nicht nur in der genannten Straße zu wenig Leuchten stehen. Stockdunkel ist es unter anderem auch in der benachbarten Josef-Krug-Straße. Merkle: „In der gesamten ’Gartenstadt’ fehlt es unserer Ansicht nach an modernen Laternen, die den Bewohnern mehr Sicherheit geben, wenn sie in der dunklen Jahreszeit hier unterwegs sind.“ Wie eine Anfrage zu dieser Angelegenheit auf dem Rathaus ergab, ist die mangelhafte Ausleuchtung des Wohnareals bei der Stadtverwaltung bekannt. „Die Straßenlaternen habe untereinander große Abstände und dadurch können sogenannte Dunkelstellen nicht ausgeschlossen werden“, räumt Sprecherin Brigitte Göppel ein. Im Zuge der geplanten Modernisierung der städtischen Straßenbeleuchtung erfolge deshalb auch ein Leuchtenaustausch in der Alois-Lang-Straße.

„Die Modernisierung soll voraussichtlich bis Ende des Jahres umgesetzt werden, und dadurch müsste sich die genannte Situation verbessern“, heißt es weiter von der Stadt. Dies wäre im Sinne der genannten Bürger, die schon befürchteten, dass ein solcher Austausch erst dann erfolgen könnte, wenn das angrenzende Gelände eines alten Bauernhofes eines Tages neu überbaut wird. Wiedenmann: „Im Laufe des Jahres wäre im Interesse aller Anwohner gut!“

Beim Winterdienst scheint der Sachverhalt etwas komplizierter zu sein. Die Beirats-Sprecher berichten, dass schon mehrere Anwohner gestürzt seien, weil der ansteigende Straßenabschnitt zwischen der Bäckereifiliale Gueter und der Wohnanlage „sehr selten“ (Wiedenmann) geräumt werde vom städtischen Winterdienst. „Die Molitorstraße direkt daneben wird rasch geräumt bei Schneefall, aber die Alois-Lang-Straße geht trotz des Gefälles meistens leer aus und es ist teilweise spiegelglatt hier“, klagt auch Merkle. Entlang der Wohnanlage werde - wie gefordert - ein Streifen geräumt für Fußgänger. Wiedenmann: „Aber auf der ganzen Länge des Hofes gegenüber passiert leider gar nichts!“

Die Stadtverwaltung sieht bei der Räum- und Streupflicht aber vor allem die Anwohner in der Pflicht. Die Kommune begründet dies wie folgt: „Die gemeindliche Winterdienstverpflichtung für den öffentlichen Verkehrsraum bezieht sich primär auf die Verkehrssicherung für den Fahrzeugverkehr. Die Gemeinde hat innerhalb bestimmter Grenzen dafür Sorge zu tragen, dass der Fahrzeugverkehr angemessene Straßenverhältnisse antrifft. Demgegenüber müssen sich Grundstücksanlieger entlang der Straßengrundstücke um die Sicherung des Fußgängerverkehrs kümmern“, so Rathaus-Sprecherin Göppel dazu.

Entsprechende Regelungen seien in der städtischen Streusatzung festgeschrieben. Und diese treffen laut Stadt auch auf die Alois-Lang-Straße zu, die keine Trottoirs hat. „Die Räum- und Streuverpflichtung privater Straßenanlieger gilt auch für Straßen ohne Gehwege. Der Winterdienst ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Stadt und Straßenanliegern.“