Antrag auf Förderung von Vereinen und Verbänden bis 30. Juni

Die Frist für die Einreichung von Zuschussanträgen für 2022 endet am 30. Juni. Dem Antrag ist eine aktuelle Mitgliederliste mit Wohnort der Mitglieder, sowie die Bankverbindung des Vereines beizufügen. Sportvereine sind in dieser Regelung nicht berücksichtigt, da deren Förderung bereits über die Sportgemeinschaft beantragt und gesondert bearbeitet wurde. Für Rückfragen steht Helga Lorinser von der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 07524 / 94 13 67 oder per E-Mail unter h.lorinser@bad-waldsee.de zur Verfügung.