Ansturm auf Ostermarkt in der Mensa

Auch wenn das Wetter am Samstag eher an Weihnachten erinnerte: In der warmen Mensa („Mens1a“) des Schulzentrums hatte beim Ostermarkt der Waldseer Döchtbühlschule jahreszeitlich gesehen alles seine Richtigkeit. Frühlingsleichte Bühnenauftritte zu Beginn, gelbe Narzissen auf den Tischen, eine große Auswahl an österlicher Dekoration und ein riesiger Ansturm von Kindern, Eltern und Großeltern machten diese Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder zu einem Erfolg für den veranstaltenden Elternbeirat.

Dem Osterverkauf vorangegangen war ein knapp einstündiges Rahmenprogramm, das von den Schülern mit Musik und Theaterszenen ansprechend gestaltet wurde. Den Auftritten war abzulesen, dass in der Döchtbühlschule auch den musisch-kreativen Fächern große Aufmerksamkeit beigemessen wird. Dies kam bei den anwesenden Familien sichtlich positiv an und der Applaus des Publikums war deshalb auch entsprechend groß.

Nach einer kurzen Umbaupause ging’s dann auch schon los mit dem Ostermarkt, für den sich in den letzten Wochen Schüler, Eltern und Lehrer kreativ betätigten. Schließlich kommt der Erlös aus dem Verkauf der beliebten Osterkränze aus Buchs und der Deko aus Holz, Beton und Metall dem Förderverein zugute. Der Verein unterstützt mit Hilfe dieser Einnahmen ganzjährig schulische Aktionen wie Theaterbesuche, Ausflüge, den Schulgarten und andere Projekte finanziell.

Eltern hatten gebacken

Der Andrang Kaufwilliger war erwartungsgemäß wieder sehr groß und die österliche Ware ging deshalb beinahe im Sekundentakt über die Verkaufstische. In Sachen Wohnungsdekoration für Ostern wird es trotz des neuerlichen Wintereinbruchs inzwischen ja auch höchste Zeit. Wer dann einen grünen Buchskranz oder einen gebastelten „Mümmelmann“ mit langen Ohren sein eigen nennen durfte, der konnte sich zufrieden bei Kaffee und Kuchen niederlassen. Die Eltern hatten dafür im Vorfeld gebacken wie die Weltmeister und die Auswahl konnte sich wirklich sehen lassen.

Auch an ein Beschäftigungsprogramm für die kleinen Besucher war gedacht, zumal der Aufenthalt auf den Spielgeräten im Freien angesichts der Temperaturen bei diesem Ostermarkt eine eher untergeordnete Rolle einnahm. Und so bildeten sich vor allem beim kreativen Kinderschminken im Café der Mensa Warteschlangen. Unterm Strich war es ein rundum gelungener Ostermarkt 2018, der nach gut drei Stunden beendet war.