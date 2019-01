Annemarie Bachner für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Samstagabend in der Residenz zum Kreuz war es wieder einmal soweit: der Höhepunkt der noch jungen Fasnetssaison des Sammlervölkles stand bevor, der Sammlerball.

Wie das Sammlervölkle mitteilt, marschierte die Sammlermusik mit dem Sammlermarsch, zum ersten Mal in dieser Fasnet, in ihre Residenz ein. Nach einigen wohlbekannten Stücken und dem abschließenden Schunkelwalzer begrüßte Sammlerkönig Berthold Schmidinger alle Sammlerinnen und Sammler und hieß besonders herzlich die anwesenden Ehrenzunftmeister Gerold Klöckler und Franz Mosch willkommen.

Nach der Begrüßung folgten laut Mitteilung die Ehrungen verdienter Sammler. Die Geehrten werden in einem gesonderten Bericht noch erwähnt. Hervorzuheben wäre, dass Annemarie Bachner für 70 Jahre Mitgliedschaft im Sammlervölkle geehrt wurde. Es folgte die Aufnahme der vier Jungsammler Frank Miller, Philip Auer, Alex Demmler und Thomas Fischer.

Praxisnaher Test

Zeremonienmeister waren an diesem Abend Timo Abler und Andreas Hepp, die als IOC-Funktionäre, passend zum diesjährigen Waldseer Fasnetsmotto, auftraten. Die Fragen zur theoretischen Prüfung, die nicht allzu schwer waren und auch unter anderem mit Doping zu tun hatten, durften die Prüflinge in der Gruppe beantworten. Der praxisnahe Test der Aufnahmefähigkeit der Sammler in spe, sprich Essen und Trinken, war schon etwas anspruchsvoller.

Nachdem sie diese Hürde hinter sich gebracht hatten, erhielten sie kniend die äußeren Zeichen eines Sammlers, nämlich Frack, Dachauer und das Sammlerabzeichen und waren somit in die Reihen des Sammlervölkles aufgenommen, heißt es in er Mitteilung weiter. Nun kamen die zum Probesammeln zugelassenen Neuen zu ihrem Auftritt. Sie brachten die schwäbische Mundart zum Klingen mit gereimten Übersetzungen spezieller Aus- und Eindrücke. Danach wollten die frischgebackenen Sammlermusiker auch gleich beweisen, dass sie zu recht in die Reihen des Sammlervölkles aufgenommen wurden. Zusammen mit den „Lehrlingen“ im zweiten Jahr marschierten sie zu „The Lyon“ auf die Fläche. Dort gaben sie eine Persiflage von „Ein Mann für Amore“ zum Besten, umgedichtet zu „Männer für d´Sammler. Diese Version kam bei den Anwesenden sehr gut an und wurde auch im weiteren Verlauf des Abends immer wieder angestimmt. Weiter ging es mit einer aufwendigen Einlage der Sammeltour Industriegebiet Nord.

Mit einer Diashow, die die Gruppe bei sportlichen Aktivitäten zeigte, brachten sie den WM-Hit „Auf uns“ zu Gehör, natürlich auch individuell umgedichtet. Nach ein paar Runden der Band, erschien die Prinzengruppe in der Sammler-Residenz um dem Programm ein musikalisches Ende zu bereiten. Sammlerkönig Berthold Schmidinger verlieh noch zweien der Hofdamen den Kussorden. Allerdings mussten sie sich erst bei etlichen Sammlern als dafür würdig erweisen.

Im Anschluss an diese Ordensverleihung beendete der König das offizielle Programm und wünschte den Anwesenden noch ein paar glückselige Stunden, heißt es abschließend in der Mitteilung.