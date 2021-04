Anneliese und Otto Müller feierten Diamantene Hochzeit

Anneliese und Otto Müller aus Bad Waldsee haben vergangene Woche ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Damit gaben sie sich vor 60 Jahren das Jawort. Auch die Stadt Bad Waldsee gratulierte und ließ dem Jubelpaar einen Geschenkkorb sowie Urkunden von Bürgermeister Matthias Henne und Ministerpräsident Winfried Kretschmann zukommen.

Otto Müller wurde in Beschania bei Belgrad geboren und kam mit zehn Jahren über Österreich nach Friedrichshafen, wo seine Eltern ein Eigenheim erbauten. Anneliese Müller wurde in Ostpreußen geboren und kam mit neun Jahren über die Nordsee-Insel Amrum nach Eggmannsried. Die beiden lernten sich bei einem Kinobesuch in Friedrichshafen kennen. Im April 1961 heirateten sie und wohnten die ersten Jahre im Haus der Eltern von Otto Müller. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, auf die sie eigener Aussage nach sehr stolz sind, denn beide haben studiert.

Die Familie lebte viele Jahre in Neuhausen, weil Otto Müller dort bei der Bundeswehr stationiert war. Vor 16 Jahren zog sie schließlich nach Bad Waldsee, weil alle Angehörigen hier in der Gegend wohnen. Während ihrer langen Ehezeit haben Anneliese und Otto Müllerviele Höhen und Tiefen erlebt, aber die Zufriedenheit und der stetige Fleiß hielten sie zusammen, beteuern beide. Sie unternahmen viele Reisen, wanderten und fuhren viel Fahrrad.

Das Paar sagt, es sei hier in Bad Waldsee sehr glücklich und zufrieden und freue sich auf weitere schöne Jahre.