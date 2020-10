Anmeldung zum Gottesdienst in Bad Waldsee erforderlich

Wer derzeit den katholischen Gottesdienst besuchen möchte, muss neue Corona-Regeln beachten. Das teilt das Katholische Pfarramt St. Peter in Bad Waldsee mit.

Demnach sieht die Pandemiestufe 3 der Diözese Rottenburg-Stuttgart neben der Maskenpflicht im Gottesdienst eine verbindliche Anmeldung vor. Sie gilt bereits für das kommende Wochenende. Die Gemeindemitglieder in Bad Waldsee, Reute und Haisterkirch sind gebeten, sich unter der Telefonnummer 07524 / 404115 anzumelden. Jeweils freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12Uhr können die Gemeindemitglieder ihre Gottesdienstzeit auswählen und sich in eine Liste eintragen lassen. Als Angabe reichen dem Pfarramt Name und Telefonnummer. Eine vorläufige Ausnahme bildet Michelwinnaden. Dort erfolge die Anmeldung direkt durch die Gottesdienstteilnahme, denn die Daten werden vor Ort erfasst.