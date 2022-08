Anmeldung für Stadtseniorenfahrt möglich

Bei der Stadtseniorenfahrt, die am Donnerstag, 15. September, nach Blaubeuren führt, gibt es noch freie Plätze für Kurzentschlossene. Die Anmeldung ist noch bis Freitag, 26. August im städtischen Bürgerbüro und den Ortschaftsverwaltungen möglich, teilt die Stadt mit.

Die Abfahrtszeiten der Busse werden kurz vor der Fahrt bekannt gegeben und im Bürgerbüro und in den Ortschaftsverwaltungen ausgehängt. Dort gibt es auch Informationen zum Programmablauf der Stadtführung in Blaubeuren. Im Anschluss an den Ausflug lädt die Stadt Bad Waldsee alle Teilnehmer zum gemütlichen Beisammensein mit Bewirtung durch die städtischen Mitarbeiter in die Durlesbachhalle Reute ein. Angesprochen sind alle Senioren der Stadt Bad Waldsee und den Ortschaften ab dem Jahrgang 1957 und älter.