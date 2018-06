Die aus Bad Waldsee stammende Historikerin Julia Luibrand hat viele Monate lang in Archiven in Frankreich geforscht und gehört zu den besten Kennern der südfranzösischen Handelswelt des Mittelalters. Ihre Forschungsergebnisse kann man jetzt in der Ausstellung „Die Humpis in Avignon – Zucker erobert Europa“ im Museum Humpisquartier in Ravensburg zu sehen.

Bei ihrer Kuratorenführung am Sonntag, 1. Juli, um 11 Uhr im Museum Humpisquartier lernen die Besucher das mittelalterliche Avignon und die Hauptpersonen des Handels kennen. Julia Luibrand erläutert die aufwendige Herstellung des „weißen Goldes“ Zucker und geht auf dessen Entwicklung vom Luxusgut zur Massenware ein. Eine Anmeldung wird erbeten unter der Telefonnummer 0751/82820. Weitere Führungen mit Luibrand finden am 5. August und 2. September, jeweils um 11 Uhr statt.

Im Mittelalter war die Weltstadt Avignon mit ihrer berühmten Brücke über die Rhône attraktiv für Kaufleute aus ganz Europa. Im 15. Jahrhundert errichtete die Ravensburger Handelsgesellschaft unter der Leitung der Familie Humpis dort eine Geschäftsniederlassung. Avignon wurde für die Humpis zum Hauptabsatzmarkt für Zucker. Das vormals arabische Produkt produzierten die Humpis in ihrer eigenen Zuckerfabrik in Valencia und handelten es mit großen Gewinnen über Avignon europaweit. Die Ausstellung ist noch bis zum 23. September zu sehen.