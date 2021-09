Angebote der VHS Bad Waldsee

Die Volkshochschule gibt einen Überblick über ihr derzeitiges Angebot.

– Spanisch (A1): Kurs-Nr. 212-42201, Leitung: Paloma Bernal

Spanisch-Grundkenntnisse werden empfohlen. Bildungsziele: Erweiterung von sprachsystematischem Wissen, Wortschatz kennenlernen, einfache Grammatikregeln anwenden, Übung von Sprachhandlungen, Erweitern von Sprachlernstrategien. Lerninhalte: Mit Übungen, Spielen und CD´s werden die Grundkenntnisse der spanischen Sprache (Vokabular, Grammatik) vermittelt. Lehr- und Arbeitsbuch "Caminos Neu A1", Klett-Verlag (ISBN 978-3-12-514954-0). Neue Teilnehmende sind herzlich willkommen. Je nach aktueller Lage kann dieser Kurs auch online stattfinden. Bei weniger als zehn Teilnehmer gilt die im Semesterplan aufgeführte Gebührentabelle. VHS, Raum 2 (im 1. OG) Klosterhof 2, Bad Waldsee, dienstags, ab 5. Oktober, 18 bis 19:30 Uhr, 14-mal, 112 Euro.

– Apple Computer Mac OS: Kurs-Nr. 212-50113, Leitung: Tom Nagy

Wer bisher nur mit Microsoft Windows oder noch gar nie mit einem Computer arbeitete und mit Apple-Computern arbeiten möchte, findet hier den richtigen Kurs. In diesem speziell auf die Bedürfnisse von Apple-Anfängern zugeschnittenen Kurs werden die grundlegende Bedienung sowie die wichtigsten Programme des Praxis-Alltags auf verständliche Art vermittelt. Die in der "Apple-Welt" wichtigen Themen: Apple ID, iCloud, App Store werden ebenfalls erarbeitet. Es werden keine Vorkenntnisse im Umgang mit dem Computer vorausgesetzt. Bitte Apple MacBook mitbringen (falls vorhanden). VHS, Raum 1 (im 1. OG) Klosterhof 2, Bad Waldsee, donnerstags, ab 30. September, 18 bis 21 Uhr, 5-mal, 120 Euro.

– Gesund kochen: Kurs-Nr. 212-30705, Leitung: Helena Yvonne Hellmuth

Rohkost bedeutet nicht, alles roh zu essen. Es gibt verschiedene Verarbeitungstechniken, um das Essen schmackhafter zu machen und teilweise ermöglichen diese, noch mehr Nährstoffe zu erschließen. Rohkost ist alles, was nicht über 42°C erhitzt wurde. In dem Kurs wird ein veganes Rohkost-Menü mit Vorspeise, Hauptspeise und Dessert zubereitet. Verzehr- und Lebensmittelkosten in Höhe von etwa 15 Euro sind am Kurs in bar an die Kursleiterin zu entrichten. Parkplatz vor der Durlesbach-Halle. Reute Durlesbach Grundschule, Schulküche, Samstag, 2. Oktober, 9 bis 16:30 Uhr, 54 Euro.

– Harmonische Babymassage nach Bruno Walter: Kurs-Nr. 212-30403, Leitung: Carina Ludescher

Diese Massage fördert auf spezifische Weise motorische und geistige Fähigkeiten des Kindes und ist durch ihre ausgleichende Wirkung eine willkommene Hilfe im täglichen Umgang mit dem Kind. In der Kursgebühr enthalten sind Massageöle, Skript und Getränke. Kinderstube Bad Waldsee, Probst-Kügelin-Str. 8/1, Bad Waldsee, dienstags, ab 5. Oktober von 9 bis 10:15 Uhr, 4-mal, 73 Euro.

– Overlock-Nähkurs: Kurs-Nr. 212-21405, Leitung: Peter Lutz

Mehr als 30 Tipps und Tricks zu verschiedenen Sticharten und Techniken für den fachgerechten Umgang mit der Overlock, um problemlos die heutigen Materialien zu verarbeiten, hat Peter Lutz auf Lager. Nach diesem Kurs sind die Teilnehmer bestens geschult und können ihre Overlock voll ausnutzen. Für Anfänger und Einsteiger. Nähmaschinen und alle Stoffe werden gestellt, es kann auch die eigene Maschine mitgenommen werden. Bitte bei der Anmeldung angeben, wenn eine kostenlose Leih-Maschine für den Kurs benötigt wird. VHS, Raum 2 (im 1. OG) Klosterhof 2, Bad Waldsee, Mittwoch, 6. Oktober, 18.30 - 21.30 Uhr, 42 Euro.

– Mobility Training - das alltagsnahe Beweglichkeitstraining: Kurs-Nr. 212-30217, Leitung: Annika Hepp

Ob im Büro, in der Uni oder bei körperlicher Arbeit - durch den Alltag wird man täglich in unnatürliche Haltungen gezwungen, welche langfristige Auswirkungen auf den Körper haben können. Das Mobility Training bietet dafür den benötigten Ausgleich. Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Yoga-Matte und Hallenschuhe. VHS, EG, Gymnastikraum, Klosterhof 2, Bad Waldsee, mittwochs, ab 6. Oktober, 20.15 - 21 Uhr, 6-mal, 26 Euro.