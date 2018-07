„Andromeda“ rockt die Balkon-Bühne am Stadtsee

Die „Schwäbische Zeitung“ läutet den Countdown ein zum Altstadt- und Seenachtfest. Heute: Der Balkon-Auftritt der Waldseer Band „Andromeda“ in der Oberamteigasse beim Stadtsee mit Bewirtung seitens der TG-Jedermänner I.

„Alles, alles, geht vorbei / Doch wir sind uns treu“: Nicht nur bei Drafi Deutschers Song „Marmor, Stein und Eisen bricht“ verhielt es sich so. Auch die einstigen Bandmitglieder von „Andromeda“ verfahren nach diesem Prinzip. Hervorgegangen aus der „Mini-Band“ von St. Peter in den späten 70er-Jahren haben die Musiker nach dem Abitur eigene Wege eingeschlagen; einige von ihnen leben noch immer fern der Heimat. Aber bis heute verbindet Manfred Geggier, Johannes Hepp, Gebhard Mayerhofer und Wolfgang Wirtensohn ihre gemeinsame Musik von damals. Seltener bei den Proben und Auftritten mit dabei ist der frühere Keyboarder Franz Link, weil er aus Freiburg die weiteste Anreise hat.

Zu den größten Fans zählt die Altersgruppe der 45- bis 60-jährigen Waldseer. Und nachdem diese treuen Anhänger immer wieder nachhakten, ob „Andromeda“ nicht „endlich“ mal wieder einen Auftritt in der Kurstadt plane, war es erstmals 2012 beim Altstadtfest soweit. Die Band spielte auf „Gebes“ Balkon in der Oberamteigasse direkt am Stadtsee. Zusammen mit der Bewirtung durch „Spektrum K“ war das Musikerlebnis für die vielen Besucher perfekt.

Im Jahr darauf wiederholte sich das Open air an gleicher Stelle mit den gleichen Wirten – 2014 fiel das Konzert leider aus, 2015 übernahm Kolping und heuer also erstmals die „Jedermänner“ von der TG. „Darüber freuen wir uns sehr, so nach dem Motto: Altstadtfest am Stadtsee mit Musik, die Spaß macht, und mit ’Jedermännern’, die uns das überhaupt erst ermöglichen“, betont „Manne“ Geggier. Die Rolle als „Kontaktmann“ zwischen „Andromeda“ und der TG übernahm „Heppa Joe“, der bei seinen Sportkameraden für die Bewirtung am Samstagabend ab 18 Uhr warb.

„Es ist wirklich nicht einfach, einen Verein zu finden, der am Altstadtfest nicht schon aktiv ist und der noch genügend Mitglieder hat, die sich für solche Arbeitseinsätze zur Verfügung stellen“, weiß Geggier. Dass es in diesem Jahr dennoch klappt mit dem „Andromeda“-Auftritt am Festsamstag zwischen 20 Uhr und Mitternacht, mache Musiker und Fans gleichermaßen happy. „Wir hoffen auf viele Gäste, alte Fans aus unserer Anfängerzeit und neue Fans - und wir freuen uns riesig auf unsere kleine Balkon-Bühne“, lacht Geggier. Möglich werde dies auch dank Unterstützung der Anwohner und Parkplatzbesitzer am Veranstaltungsort. „Ohne deren Verständnis könnten wir das nicht machen – und das ist in heutiger Zeit nicht mehr selbstverständlich!“ Das Publikum findet Platz auf dem kleinen Parkplatz am See und kann dort tanzen wie einstmals im alten Kolpinghaus. Im Repertoire haben die Musiker mehr als 60 Titel: Oldies, Beatles-Hits, „Slowly dreamers“, Rock’n Roll und natürlich „Deutsches“ von Wolle Kriwanek oder „Spider Murphy Gang“. Geggier: „In letzter Zeit haben wir aber auch neue Titel eingespielt und bieten nahezu für jedes Gehör etwas.“

Bleibt zu hoffen, dass dieses kleine „Fest im Fest“ am Rande der Altstadt dieses Mal keine Eintagesfliege bleibt. „Wir müssen sehen, wie das die ’Jedermänner’ für sich bewerten, ob auch etwas hängenbleibt für den Verein und ob die Helfer weiter am Ball bleiben – dann könnte ich mir diese Kooperation auch für 2019 vorstellen“, blickt Hepp voraus. Denn nach dem Altstadtfest ist bekanntlich ja fast schon wieder vor dem Altstadtfest.