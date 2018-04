Andreas Suckel wird neuer Chefarzt der Klinik für Chirurgie sowie Leiter des zertifizierten Endoprothetikzentrums am Krankenhaus Bad Waldsee der Oberschwabenklinik. Wie die OSK in einer Pressemeldung mitteilt, wurde mit dem 49-Jährigen ein renommierter Gelenkspezialist gewonnen, der Bad Waldsee als Schwerpunkt weiter ausbauen wird. Karl Utz, der die Leitung der Klinik mit Erreichen der sonst üblichen Pensionsgrenze Ende November abgibt, wird weiterhin am Krankenhaus ärztlich tätig sein und als Operateur zum Team seines Nachfolgers gehören.

„Wir haben bereits seit längerer Zeit sondiert, wer als Nachfolger eines fachlich in höchstem Maße versierten und menschlich äußerst beliebten Chefarztes wie Dr. Utz infrage kommen könnte“, wird Jan-Ove Faust, Direktor Medizin und Pflege der OSK, zitiert. In Prof. Dr. Suckel sei der geeignete Kandidat gefunden worden. Er habe in mehreren Vorstellungsrunden sowohl fachlich als auch persönlich zu überzeugen gewusst und wurde einstimmig vom Aufsichtsrat der OSK gewählt.

Derzeit Chefarzt in Neustadt

Suckel ist derzeit Chefarzt für Endoprothetik, Orthopädie und Unfallchirurgie an der Regiomed Klinik Neustadt bei Coburg. Zuvor war er unter anderem als Chefarzt an der Helios-Klinik Frankenwald in Kronach, als Geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Katharinenhospital in Stuttgart sowie als Oberarzt an der orthopädischen Universitätsklinik in Tübingen tätig. 2009 hat er sich in Tübingen habilitiert. Studienorte waren zuvor Bochum, Essen, Freiburg sowie Cardiff. Promoviert hat er 1997 in Essen.

Nachdem er als Arzt und Student viele Stationen erlebt hat, ist der Wechsel nach Bad Waldsee für Suckel auch eine Rückkehr in die oberschwäbische Heimat. Der gebürtige Münchener ist in Ravensburg aufgewachsen und hat am Spohn-Gymnasium im Jahre 1988 sein Abitur bestanden. Er gehörte dem Trommlerkorps an und spielte Eishockey in den Jugendteams des Eissportvereins Ravensburg. Nach seinem Studienabschluss kam er als junger Assistenzarzt kurzzeitig auch ans Krankenhaus Bad Waldsee und an das Krankenhaus Lindenberg.

„Wir haben in Bad Waldsee beste Voraussetzungen, um das Haus als ein führendes Zentrum der Gelenkmedizin in der gesamten Region noch weiter zu profilieren“, wird Suckel zitiert und er sei begeistert von seinem künftigen Arbeitsort: „Vom Fuß bis zur Schulter wollen wir den Patienten bei jeder Art von Gelenkbeschwerden Hilfe anbieten können.“

Für die Zukunft könne er auf dem hervorragenden Ruf aufbauen, den sich die Klinik unter Chefarzt Utz erworben habe. „Es freut mich außerordentlich, dass Herr Dr. Utz im Team bleibt. Mir persönlich wird es den Start ungemein erleichtern. Für das Haus ist ein solch erfahrener und beliebter Kollege ein Gewinn“, so Suckel. Spätestens zum 1. Dezember wird er nach Bad Waldsee kommen.