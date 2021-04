Andrea Proß ist neue Konrektorin der Durlesbachschule

Die Durlesbachschule darf nun wieder einen Konrektor haben. Möglich gemacht hat dies die Landesregierung, die die Einführung eines Konrektors bereits an kleineren Schulen ab einer Schülerzahl von 101 ermöglicht hat. Bisher lag die Mindestzahl bei 181. Andrea Proß (Zweite von links) wurde vom Regierungspräsidium am 24. Februar zur Konrektorin ernannt. Jetzt besuchten Bürgermeister Matthias Henne (Zweiter von rechts) und die Fachbereichsleiterin Gerlinde Buemann (rechts) die Schulleitung und gratulierten Andrea Proß mit einem Blumenstrauß und einem Schreiben. Auch Rektor Bernd Scharfenort (links) freute sich sehr über die Ernennung, schließlich würde Andrea Proß „vom Prinzip her seine Vertretung seit Jahren leisten“. Die 56-jährige Andrea Proß ist seit 2007 an der Durlesbachschule Lehrerin. Foto: Brigitte Göppel/Stadtverwaltung Bad Waldsee