An Palmsonntag gibt’s erstmals einen ökumenischen Kreuzweg

Die Ökumene hat im „Lutherjahr“ 2017 auch in Bad Waldsee neuen Auftrieb bekommen. Erstmals wird es deshalb am Palmsonntag (25. März) einen ökumenischen Kreuzweg geben, den die katholische und evangelische Kirchengemeinde unter Mitwirkung mehrerer Gruppierungen gemeinsam organisieren. Beginn des sechs Stationen umfassenden Kreuzwegs durch die Altstadt und um den Stadtsee ist um 17 Uhr am Kirchplatz von St. Peter.

Das ökumenisch begangene Reformationsjahr hat auch in der Kurstadt „neues und vertieftes Interesse an der jeweils anderen Konfession bewirkt.“ Damit begründen Pfarrerin Birgit Oehme und Pfarrer Thomas Bucher, warum der gemeinsame Weg der Ökumene auch nach dem Luther-Gedenkjahr in Bad Waldsee seine Fortsetzung finden soll. „Bei unseren Aktionen im letzten Jahr sind auch neue Begegnungen und eine neue Gemeinschaft entstanden, und daran möchten wir anknüpfen.“

Als Auftakt für eine solchermaßen gelebte Ökumene soll der gemeinsame Kreuzweg an Palmsonntag verstanden werden. Dabei wird nach Meinung der Veranstalter das ökumenische Miteinander gestärkt und vertieft. „Die Bilder und sechs Stationen laden junge und ältere Christen gleichermaßen dazu ein, sich auf den Weg zu machen und Jesus Christus im Hier und Jetzt zu erfahren“, so Oehme gegenüber der SZ. Schließlich gehe Jesus diesen Weg bis heute. „Mitten unter uns und mit uns zusammen!“, weiß die Seelsorgerin.

Organisiert von den beiden Kirchengemeinden und dem Ökumene-Ausschuss beteiligen sich an dieser neuen kirchlichen Veranstaltung auch die Johanniter (Integrationsarbeit), Jugendliche der evangelischen Kirche, die Hospizgruppe, Eine-Welt-Engagierte sowie die „Initiative Geschwisterliche Kirche“, die sich seit vielen Jahren stark macht für die Ökumene in der Kurstadt.

Sechs Stationen

Der geplante Kreuzweg umfasst sechs Stationen in der Innenstadt und am See. Start ist auf dem Kirchplatz von St. Peter, wo sich die Teilnehmer an der Boot-Bronzeskulptur des Künstlers Richard W. Allgaier versammeln. Vorgestellt wird hier das biblische Thema „Jesus wird zum Tode verurteilt“. Einen Gegenwartsbezug dazu sehen die Johanniter aktuell beim Thema „Flüchtlinge“ und der Vorverurteilung von Fremdem. Station zwei ist beim „Czardas“ auf der Hochstatt, wo sich Jugendliche zum Thema „Jesus wird verspottet“ ihre Gedanken machen und die Verunglimpfung Betroffener in den sozialen Medien aufgreifen.

Die Stationen drei und vier sind vor dem Büro der Hospizgruppe in der Rosmaringasse, wo die Bibelthemen „Jesus nimmt sein Kreuz auf sich“ und „Simon hilft Jesus, das Kreuz tragen“ erläutert werden sollen. Hier gibt es einen Kontext zur Arbeit der Hospizgruppe: Einerseits muss jeder seinen letzten Weg alleine gehen. Andererseits aber hilft es Sterbenden, wenn ihnen dabei jemand beisteht.

Auf Höhe des Freibades werden die Eine-Welt-Aktiven dann zu „Jesus begegnet den Klagefrauen“ über die Missstände auf der Welt berichten, die durch unfaire Arbeits- und Lebensbedingungen entstehen. Die sechste und letzte Station findet sich am Labyrinth des Stadtsee-Aktiv-Weges, wo die „Initiative Geschwisterliche Kirche“ das Thema „Jesus stirbt am Kreuz“ gewählt hat. Zur Sprache kommen hier Gottverlassenheit und Glaubenszweifel, die bei vielen Menschen aufkommen. Abschluss ist um 18.45 Uhr an der evangelischen Kirche, wo im Gemeindezentrum noch zu einem geselligen Ständerling eingeladen wird.

Nach der Osterzeit soll aber noch lange nicht Schluss sein mit ökumenischen Aktionen in Bad Waldsee. So sind für den Herbst bereits Vorträge in Planung, es wird an einen „ökumenischen Tagesausflug“ gedacht, eine gemeinsame Andacht ist terminiert auf den zweiten Adventssonntag und ökumenische Gottesdienste stehen ebenfalls auf der gemeinsamen Agenda beider Konfessionen am Ort.