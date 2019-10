An der Boje endet Wenzels Finaltraum

Zwei achte Plätze haben die Sportler des Rudervereins Waldsee bei den deutschen Sprintmeisterschaften geholt. Sina Scheffold, Tabea Wieland und Sebastian Wenzel vom Ruderverein Waldsee fuhren in den Ruhrpott nach Kettwig. Für allem für Wenzel endete das Rennen bitter.

Sebastian Wenzel gehört zu den erfahrenen Sprintruderern. In Kettwig war er bereits das 18. Mal im Männer-Einer bei Sprintmeisterschaften am Start. Als Bronzemedaillengewinner vom Vorjahr gehörte er wieder zu den Topfavoriten im 22-Boote-Feld.

Im Vorlauf verpasste Wenzel als Zweiter knapp den direkten Einzug ins Halbfinale. Im Hoffnungslauf gewann er aber souverän gegen die Gegner aus Hameln und Trier und qualifizierte sich somit für das Halbfinale. Dieses wurde um kurz vor 19 Uhr unter Flutlicht ausgetragen. Vom Start weg lag der Bad Waldseer gut im Feld. Die Chance auf den dritten Platz und somit den Finaleinzug waren nach 100 Metern noch da. Doch dann passierte ein folgenschweres Missgeschick. Bei einer Schlagzahl von 48 Ruderschlägen pro Minute touchierte Wenzel mit seinem Ruderblatt eine der Bojen, die die Ruderbahnen begrenzen – daraufhin rutschte ihm sein Skull aus der Hand und sein Boot kenterte. Bei diesen hohen Schlagzahlen hat man im wackligen Einer keine andere Chance. Der Finaleinzug war somit dahin.

„Wir rudern eben rückwärts“

Es blieb nur der Start im kleinen Finale gegen Gegner aus Osnabrück, Hürth, Hameln und Frankfurt um die Plätze sechs bis zehn. Nach dem unglücklichen Halbfinale erkämpfte sich Wenzel im B-Finale den dritten Platz und wurde dadurch in der Gesamtwertung Achter. „Klar ärgert man sich nach so einem unglücklichen Halbfinale. Aber so ist es im Rudern eben, wir rudern rückwärts und sehen nicht, was sich hinter unserem Rücken abspielt“, sagte Wenzel. „Leider habe ich die Bootsrichtung nicht mehr rechtzeitig korrigieren können, um mittig in der Bahn zu bleiben. Dann bleibe ich unglücklich bei vollem Sprint an einer Boje hängen. Das kann leider passieren. Ich bin mit Platz acht zufrieden, auch wenn sicherlich mehr drin gewesen wäre.“

Scheffold und Wieland starteten das erste Mal bei der Sprintmeisterschaft über die 350 Meter und waren im U17-Juniorinnen-Doppelzweier am Start. Mit Platz zwei im Vorlauf sicherten sich die baden-württembergischen Meisterinnen über 1000 Meter den direkten Einzug ins Halbfinale. Dort gelang allerdings kein optimales Rennen und die beiden Waldseerinnen erreichten nur den fünften Platz, was ihnen nur den Start im B-Finale ermöglichte. In diesem kamen die Ruderinnen besser vom Start weg und ruderten gut mit. Sie überquerten als drittes Boot die Ziellinie und sicherten sich damit ebenfalls den achten Gesamtplatz. „Schlussendlich sind wir mit der Platzierung zufrieden. Es waren unsere ersten Rennen über die Sprintdistanz und dafür haben wir uns gut präsentiert. Leider ist unser Halbfinale nicht so gut gelaufen, sonst wäre vielleicht mehr drin gewesen“, meinten Scheffold und Wieland.