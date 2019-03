Amviehtheater: Stück „Bandscheibenvorfall“ feiert am Samstag Premiere

Das Amviehtheater des Waldseer Kulturvereins „Spektrum K“ bringt seit 35 Jahren Theaterstücke auf die Bühne. Unter neuer Regie von Autor und Dramaturg Brian Lausund feiert die Amateur-Truppe am Samstag, 30. März, um 20 Uhr Premiere mit dem bitterbösen Bürostück „Bandscheibenvorfall“. Uraufführung erlebte diese Farce von Ingrid Lausund 2002 am Hamburger Schauspielhaus und sie füllt seither deutschlandweit die Theatersäle. Bei diesem Stück, das in der Klinik im Hofgarten (Säulenhalle) aufgeführt wird, handelt es sich um einen absurd-komischen Abgesang auf das menschliche Talent, sich das Leben gegenseitig schwer zu machen. Es geht um innerbetriebliches Mobbing, bei dem scheinbar alle Mittel erlaubt sind. Weitere Spieltermine sind am 31. März sowie am 5., 6., 12. und 13. April. Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei der Tourist-Information oder an der Abendkasse. Foto: Hans Ehinger