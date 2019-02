Amtsgericht verurteilt Ladeninhaberin und Mitarbeiterin wegen Steuerbetrugs

Dass sich das Hinterziehen von Sozialabgaben und Steuern auf lange Sicht nicht lohnt und sogar existenzbedrohend werden kann, hat eine Verhandlung vor dem Amtsgericht gezeigt: Eine Waldseer Geschäftsfrau und ihre Mitarbeiterin wurden deswegen in knapp 200 Tatbeständen für schuldig befunden und zu Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt.

Die ausstehenden Sozialbeiträge in fünfstelliger Höhe hat die Ladeninhaberin inzwischen bezahlt – nun muss sie noch mit einer Steuernachzahlung an die Finanzbehörden rechnen. Durch dieses Urteil gelten beide Frauen laut dem Bad Waldseer Amtsrichter Kurt Feurle als vorbestraft.

Zur Vorenthaltung von Sozialabgaben und Steuern kam es nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Ravensburg im vorliegenden Fall über mehrere Jahre hinweg von 2012 bis 2017. Die angeklagte Mitarbeiterin war mit einem 450-Euro-Job im Laden der ebenfalls angeklagten Inhaberin beschäftigt. Sie arbeitete jedoch deutlich mehr, als zulässig. Um dies zu ermöglichen, war ein zweiter Arbeitsvertrag auf ihre Mutter ausgestellt worden.

Laut Richter Feurle wusste die Seniorin davon nichts, weil die Unterschriften auf Vertrag und Quittungen für die Lohnauszahlungen in bar gefälscht waren. Damit sparte sich die Einzelhändlerin Sozialabgaben und Steuern und die Angestellte konnte ihren Verdienst steigern, aber dennoch bei der Versicherung des Ehemannes krankenversichert bleiben. Ein vermeintlich einträgliches System für beide Seiten, das jedoch anfällig war, wie sich später herausstellen sollte.

Eine ehemalige Kollegin zeigte sich verwundert über die hohe Anzahl an Arbeitsstunden und über die ausgegebenen Briefumschläge mit Bargeld am Monatsende. Schließlich gab sie dem örtlichen Polizeiposten einen Tipp, so Feurle. Die zuständigen Zollbehörden nahmen ihre Arbeit auf, es kam zur Durchsuchung der Geschäftsräume und schließlich zur Anklage.

6000 Euro Strafe

Diese umfasste 100 Tatbestände bei der Chefin und 92 Tatbestände der Beihilfe bei der Mitarbeiterin. „Zwischen 2012 und 2017 wurde jeden Monat im Hinblick auf Abgaben und Steuern einer dieser Tatbestände erfüllt und so errechnete sich eine bestimmte Anzahl, die Grundlage ist für das Strafmaß“, erklärte Feurle. Staatsanwältin Elisabeth Seemann hatte für die Geschäftsfrau zehn Monate auf Bewährung gefordert und für die Angestellte 180 Tagessätze, was einem Geldbetrag von 5400 Euro entspricht, der an die Staatskasse fließt.

Der Richter schloss sich dieser Forderung in seiner Urteilsverkündung weitgehend an und ließ sich von den Emotionen der Angeklagten nicht verunsichern. „Hinterher jammern kann nicht dazu führen, besonders milde im Urteil zu sein – vor allem nicht bei so viel krimineller Energie“, betonte Feurle. Für die Einzelhändlerin lautete das Urteil neun Monate auf Bewährung mit einer Bewährungsauflage von 6000 Euro, die sie an gemeinnützige Einrichtungen überweisen muss. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig.

Ob es möglicherweise auch andere Arbeitgeber im Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichtes Bad Waldsee nicht so genau nehmen mit der Abgabe von Sozialbeiträgen und Steuern, vermochte der Richter nicht zu sagen. „Wir haben immer wieder Verhandlungen dazu, aber die Größenordnung von letzter Woche kommt nur alle vier bis fünf Jahre bei uns vor. Klar ist aber, dass die zuständigen Zollbehörden aufgrund von Personalnot nicht in vollem Umfang zu ihren Kontrollen kommen“, weiß Feurle. Er weist vorsorglich auf die lange Verjährungsfrist von 30 Jahren hin. „Das Risiko, entdeckt zu werden, ist damit enorm hoch. Sozialabgaben zu hinterziehen lohnt sich nicht.“