Im Laufe der letzten zwei Wochen wurde in der Wolfegger Straße in Bad Waldsee ein am Fahrbahnrand abgestellter Ford Focus beschädigt. Der Täter flüchtete nach Mitteilung der Polizei im Anschluss, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden in Höhe von rund 4000 Euro an dem Ford zu kümmern. Der Besitzer des Wagens erstattete nun Anzeige. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524 / 404 30 entgegen.