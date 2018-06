Für den Raum Allgäu-Oberschwaben gibt es wieder ein regionales Mensa-Treffen in Wangen. Der Verein trifft sich in gemütlicher Runde am Freitag, 15. Juni, ab 19.30 Uhr im Wangener Gasthaus Lamm. Ein Kontakt ist unter der Rufnummer 07561 / 7715 oder im Internet unter www.mensa.de möglich.

Dazu sind alle Mensa-Mitglieder, aber auch diejenigen, eingeladen, die gerne Mitglied werden wollen oder einfach an Mensa und dessen Vereinsleben interessiert sind. Mensa ist ein Verein für hochbegabte Menschen jeden Alters, der die 13 000 hochintelligenten Mitglieder in Deutschland, aber auch alle weltweit 120 000 Mitglieder, zusammenbringen will.