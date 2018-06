Altstadtsatzung reguliert Werbung

Mit der Altstadtsatzung hat sich der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner jüngsten Sitzung neuerlich auseinandergesetzt. Die AUT-Mitglieder gaben dem Werk den Feinschliff – das war allerdings nicht ganz einfach.

Baurechtsamtsleiter Peter Natterer machte dem Gremium gleich zu Beginn deutlich, dass die Altstadtsatzung nicht regelt, ob etwas gebaut, sondern wie bebaut werden darf. Er stellte außerdem die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Werbeanlagen vor und erläuterte, dass rund 20 Prozent der bestehenden Anlagen abgebaut werden müssen, weil sie der Satzung nicht entsprechen. „Von den 423 Werbeanlagen sind rund 80 Prozent genehmigungsfähig. 100 Prozent zu erreichen, ist schlichtweg nicht möglich“, resümierte Natterer. 66 Anlagen würden entweder aufgrund der Größe, Form oder Lage gegen die Altstadtsatzung verstoßen.

Solaranlagen sind erlaubt

Außerdem machte Natterer darauf aufmerksam, dass in der Altstadt (Zone A) Photovoltaikanlagen und thermische Solaranlagen angebracht werden dürfen. Sie müssen allerdings parallel zur Dachoberfläche verlaufen. Und nicht zuletzt dürften Einzelhändler, die ihr Geschäft in einer Seitenstraße betreiben, mit Werbereitern auf „Hauptstraßen“ – beispielsweise Ravensburger Straße, Wurzacher Straße, Hauptstraße – auf ihr Angebot hinweisen. „Wir starten das Verfahren nun neu. Das bedeutet, dass die Satzung einen Monat offen gelegt wird und es kann sein, dass noch Änderungen vorgenommen werden müssen“, verdeutlichte Natterer die übliche Vorgehensweise.

Roland Schmidinger (FW) sprach in der anschließenden Debatte die Werbung auf Markisen und Sonnenschirmen an: „Ich sehe keinen Grund, warum man das verbieten sollte.“ Als Städtebeispiel führte er Wangen im Allgäu an, wo er vor einigen Geschäften Markisen mit Aufschriften vorgefunden habe. Matthias Haag (CDU) hinterfragte das Verbot dieser Werbeträger ebenfalls und stellte nach kurzer Diskussion den Antrag, den entsprechenden Paragraphen der Satzung derart abzuändern, so dass die Werbung auf Markisen und Sonnenschirmen zulässig ist. Diesem Antrag folgte das Gremium einstimmig. Etwas komplexer stellte sich ein weiterer Änderungswunsch der Ratsmitglieder dar, der ebenfalls von Schmidinger angeregt wurde: „Schiefertafeln, die von Gastronomen mit ihrem Angebot beschrieben werden, sind keine Schädigung sondern eine Bereicherung des Stadtbildes.“ Darüber waren sich die Ratsmitglieder schnell einig, nicht jedoch, wie dieser Passus nun Einzug in die Satzung halten könnte. Je nach Einarbeitung hätten plötzlich einzelne Buchstaben zur Bewerbung an Häusern 1,20 Meter groß sein oder mehrere Schiefertafeln an allen Gebäuden der Altstsadt angebracht werden dürfen. Regulierend und beschwichtigend griffen Stadtbaumeisterin Andrea Denzel (“Ich bitte sie schon um Reflexion, was sie der Altstadt da aussetzen wollen“) und Kämmerer Thomas Manz (“Das führt doch zu einer Verschandelung der Innenstadt“) ein. Er schwor auch darauf ein, dass die Regelungen der Satzungen kontrolliert werden. Nach einem längeren hin und her fand das Gremium eine Möglichkeit, jeweils eine Schiefertafel pro Gebäude in einer Größe von 1,20 Meter auf 60 Zentimeter im Regelwerk unterzubringen.

Keine farbige Leuchtschrift

Sonja Wild informierte sich, wie zukünftig mit Werbe-Leuchtschriften umgegangen wird, denn laut Satzung sind diese zukünftig unzulässig – damit spielte sie auf bekannte und neue Farbschriften in der Innenstadt an. Dazu Denzel: „Farbiges Licht möchte man in der Altstadt nicht haben. Es ist also nach der neuen Satzung nicht zulässig.“

Einstimmig befürworteten die Mitgleider des Ausschuss für Umwelt und Technik den Entwurf.