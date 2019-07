Altstadtfest: Wegen des Boxautomats kommen einige Festgäste ins Krankenhaus

Zwei eingeschlossene Männer mussten die Nacht in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten verbringen.

In der Nacht zum Montag konnte bereits einer von ihnen aus der Höhle befreit werden. Bei ihm soll es sich um einen Höhlenguide gehandelt haben, der einen Tourist durch die Falkensteiner Höhle führte. Am Montagvormittag konnte auch er in Begleitung mehrerer Taucher der Höhlenrettung Baden-Württemberg aus der Höhle befreit werden.

